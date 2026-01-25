МИД допустил возможность учений с Белоруссией по применению нестратегического ЯО

Россия допускает возможность проведения в будущем учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия в будущем. Об этом РИА «Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

Он напомнил, что летом 2024 года белорусские военные уже участвовали в одном из этапов учений нестратегических ядерных сил. Во время маневров стороны отработали совместную подготовку к боевому применению НСЯО.

«При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем», — уточнил дипломат.

Полищук добавил, что планированием маневров, целей, задач и средств занимаются министерства обороны.

Ранее президент Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности поручил собрать необходимые данные и внести предложения для подготовки возможных испытаний ядерного оружия. Выполнять поручение будут МИД, Минобороны, а также специальные службы и профильные гражданские ведомства.