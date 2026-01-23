Лукашенко внезапно начал проверку Вооруженных сил Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично проводит проверку готовности Вооруженных сил страны. Об этом сообщило БелТА .

По сообщению агентства, цель проверки — увидеть объективную картину и реальное состояние войск, а также оценить действия военных. Поэтому проверка стала внезапной.

«Ключевой особенностью проверки является ее организация. Глава государства лично приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб», — отметили в БелТА.

В рамках проверки Лукашенко посетил 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду.

Ранее главы МИД России и Белоруссии обсудили по телефону Совет мира. Стороны также обсудили разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.