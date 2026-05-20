Россельхознадзор с 22 мая ограничит ввоз цветов из Армении

Россельхознадзор введет временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. Поставки приостановят с 22 мая 2026 года. Мера будет действовать до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение приняли для защиты фитосанитарного благополучия России и ее экспортного потенциала.

«Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, при ввозе 96,2 миллиона штук цветочной продукции зафиксировали 135 таких случаев. Это составило 77% от общего числа нарушений за весь 2025 год.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что недавние шаги Армении не соответствовали духу союзнических отношений с Россией.