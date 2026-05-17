Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола в России

Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксировали в провинции Итури в Демократической Республике Конго. По официальным данным, зарегистрировано 246 подозрительных случаев, из них 65 оказались летальными. По предварительной информации, возбудителем стал не вирус вида Orthoebolavirus zairense.

Большая часть случаев пришлась на медико-санитарные зоны Монгвалу и Рвампара, также поступали сообщения о подозрительных заражениях в городе Буниа.

Дополнительную тревогу вызвала сложная гуманитарная обстановка в регионе, связанная с активностью вооруженных группировок, массовым перемещением населения и близостью к границам Уганды и Южного Судана.

«В рамках федерального проекта „Санитарный щит“, направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система „Периметр“ для оценки и минимизации рисков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует», — отметила пресс-служба.

Роспотребнадзор ведет совместную работу с африканскими государствами по отслеживанию и исследованию особо опасных инфекций, в том числе Эболы, Лассы и Марбурга. Для этого на территории Африки созданы два научных центра с участием российского ведомства, кроме того, там задействованы мобильные противоэпидемические лаборатории. В службе отметили, что такое сотрудничество помогает быстро получать информацию о новых эпидемиологических рисках и сдерживать распространение заболеваний непосредственно в районах вспышек.

Ранее инфекцинист Юлия Ермолаева напомнила россиянам о еще одном опасном заболевании, которое вызвало беспокойство по всему миру. Она уточнила, что существует несколько серотипов хантавируса. Вспышка на круизном лайнере MV Hondius, а также случаи заражения в Таиланде показали, что это заболевание способно распространяться в разных регионах мира.