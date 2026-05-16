Природными очагами хантавируса в России назвали Дальний восток и Кубань

Основными природными очагами хантавируса в России можно назвать Дальний Восток, Краснодарский край, Урал, Западную Сибирь и европейскую часть страны. Об этом ТАСС заявила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

Она уточнила, что существуют разные серотипы хантавируса. По ее словам, вспышка на круизном лайнере MV Hondius и случаи заражения в Таиланде продемонстрировали, что болезнь может циркулировать по всему миру.

Специалист напомнила, что инфекция представляет собой геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Это природно-очаговое заболевание существует в определенных ландшафтах, где есть грызуны-носители, добавила врач.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России фиксируется стабильная обстановка по хантавирусным инфекциям. Для россиян угрозы нет, потому что циркулирующие в стране штаммы не передаются от человека к человеку.