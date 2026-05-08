Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пожаром в районе Чернобыльской АЭС

Радиационную обстановку в приграничных областях из-за лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС взяли на контроль в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас ситуацию оценивают как стабильную, гамма-фон на местности в пределах нормы. Однако ее продолжают тщательно мониторить.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о пожаре в зоне отчуждения утром. Площадь возгорания составляла более 1100 гектаров и быстро увеличивалась из-за засухи и сильных порывов ветра. Спасатели работают в усиленном режиме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в попытках шантажировать всех ситуацией на Чернобыльской АЭС, даже если это во вред самому Киеву.