Захарова обвинила Киев в использовании Чернобыля для ядерного шантажа
Украина пытается использовать ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС как элемент ядерного шантажа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы видим, что киевский режим и его кураторы пытаются использовать ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции в качестве элемента ядерного шантажа. Страшнейшего. Себе во вред. Но разве их на Банковой это интересует?» — задалась она вопросом.
В этом году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы в истории. Трагедия произошла 26 апреля 1986 года. Больше всех из советских республик пострадала Белоруссия: радиацией загрязнили около 23% территории страны.
Ранее в МИД России отмечали: риск повторения катастрофы в еще больших масштабах есть и сейчас. Ее могут спровоцировать продолжающиеся атаки на АЭС «Бушер» в Иране.