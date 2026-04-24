Захарова обвинила Киев в использовании Чернобыля для ядерного шантажа

Украина пытается использовать ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС как элемент ядерного шантажа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Мы видим, что киевский режим и его кураторы пытаются использовать ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции в качестве элемента ядерного шантажа. Страшнейшего. Себе во вред. Но разве их на Банковой это интересует?» — задалась она вопросом.

В этом году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы в истории. Трагедия произошла 26 апреля 1986 года. Больше всех из советских республик пострадала Белоруссия: радиацией загрязнили около 23% территории страны.

Ранее в МИД России отмечали: риск повторения катастрофы в еще больших масштабах есть и сейчас. Ее могут спровоцировать продолжающиеся атаки на АЭС «Бушер» в Иране.