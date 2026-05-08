Огромный пожар охватил Чернобыль

В Чернобыльской зоне отчуждения начался масштабный лесной пожар. Об этом в телеграм-канале сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В ведомстве отметили, что предполагаемая площадь распространения огня составляет более 1100 гектаров. Возгорание быстро распространяется по территории и охватывает новые участки лесного массива из-за сильных порывов ветра.

В ГСЧС подчеркнули, что сухая погода и ветровая обстановка осложняют ситуацию с тушением. Спасатели в Чернобыльской зоне отчуждения перешли на работу в усиленном режиме.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что власти Украины пытаются использовать Чернобыльскую АЭС как элемент ядерного шантажа, не обращая внимания на последствия для самих себя. В министерстве подчеркивали, что в настоящее время также присутствует риск повторения катастрофы, но в гораздо больших масштабах.