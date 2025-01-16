Роскосмос опубликовал спутниковое фото теплой зимы на Байкале

Роскосмос показал, как выглядит озеро Байкал из космоса зимой 2025 года. Фотографию опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.
«Теплая зима на Байкале: наблюдаем из космоса. Озеро остается без прочного покрова», — сообщили в Роскосмосе.
За ледовой обстановкой на Байкале продолжит следить спутник «Метеор-М», разработанный для метеорологического наблюдения Земли.
Ранее госкорпорация опубликовала снимки с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес. Съемка велась устройствами спутника «Ресурс-П». На фото видно задымление, охватившее километры территории Калифорнии.
Также Роскосмос показал, как выглядел со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» снежный циклон, накрывший Москву в канун Нового года. Камеры запечатлели густую белую пелену, растянувшуюся над российской столицей и областью.
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