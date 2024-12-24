Роскосмос и NASA синхронизировали сроки завершения работы МКС

Роскосмос и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) договорились о сроках завершения работы Международной космической станции (МКС). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

«Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами», — сказал Борисов.

Летом 2022 года глава Роскосмоса говорил, что Россия покинет МКС после 2024 года, когда выполнит свои обязательства. После этого в правительство поступило предложение продлить работу как минимум до 2028 года.

Ранее в госкорпорации рассказали, что в ближайшие 50 лет могут начаться пилотируемые полеты на Марс.

В марте следующего года на Землю вернется застрявший на МКС экипаж Starliner. За ним полетит космический корабль Crew-10.