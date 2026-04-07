Из Еревана в Москву вылетели 175 сотрудников АЭС «Бушер»
Эвакуированные российские сотрудники иранской атомной электростанции «Бушер» в составе 175 человек вылетели спецрейсом в Москву из Еревана. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Армении.
Сотрудники АЭС прибыли в Армению из Исламской Республики через пограничный переход «Нурдуз — Агарак».
«Благодаря слаженным действиям дипломатов и представителей армянской стороны с начала американо-израильской агрессии против Ирана на родину через Армению вернулись 509 российских граждан», — заявили в дипломатическом представительстве.
Посольство России выразило властям Армении глубокую признательность за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников госкорпорации «Росатом».
Ранее в результате обстрела снаряд упал около АЭС «Бушер». Один из охранников атомного объекта погиб. Основные объекты электростанции остались неповрежденными.