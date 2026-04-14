На площадке «Бушер» в Иране остались 20 работников Росатома

Ночью с АЭС «Бушер» эвакуировали 108 работников Росатома, еще 20 специалистов остаются на территории объекта. Об этом на брифинге в Каире гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, его процитировал ТАСС .

На АЭС остался руководитель филиала, его заместители, работники блока безопасности и технические инженеры. Перед ними стоит задача по обеспечению сохранность жилого городка и работоспособности механизмов, а также всех объектов стройки.

«Это требует постоянного присмотра, надзора. Надо сказать, что иранские наши партнеры тоже увели с площадки рабочих инженеров, осталась лишь охрана», — уточнил Лихачев.

По его словам, российская сторона должна обеспечить сохранность объекта и при этом учитывать возможность скорого возвращения к его строительству. Глава Росатома добавил, что страна не ставит крест на АЭС.

Ранее госкорпорация объявила о новой волне эвакуации сотрудников из Исламской Республики. Вывоз работников решили провести, несмотря на временное перемирие между Ираном и США.