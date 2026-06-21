Родные впавшей в кому на Бали россиянки отказались от реанимации для перевозки домой

Baza: семья впавшей в кому на Бали россиянки добивается транспортировки домой

Родственники впавшей в кому после выпитого на Бали вина российской туристки предприняли первые шаги для ее транспортировки домой. Как сообщил телеграм-канал Baza , семья подписала отказ от реанимации в случае критического ухудшения состояния пациентки.

Еще один документ, снимающий ответственность с индонезийских врачей за смерть женщины во время перевозки, должна подписать ее мать.

По данным авторов публикации, все это необходимо для перевозки тела в Россию бортом санитарной авиации.

Семья уже получила результаты дополнительной экспертизы, которая подтвердила смерть мозга женщины, что равно смерти. При этом отключать ее от аппаратов жизнеобеспечения близкие не захотели.

Россиянка впала в кому на Бали после выпитого вина на следующий день после прибытия на остров, 1 июня. Предварительной причиной этого мог стать содержащийся в алкоголе метанол.

Через девять дней пациентка перестала реагировать на свет, а показатели электрокардиограммы показали смерть мозга.