Родные впавшей в кому на Бали россиянки отказались от реанимации для перевозки домой
Baza: семья впавшей в кому на Бали россиянки добивается транспортировки домой
Родственники впавшей в кому после выпитого на Бали вина российской туристки предприняли первые шаги для ее транспортировки домой. Как сообщил телеграм-канал Baza, семья подписала отказ от реанимации в случае критического ухудшения состояния пациентки.
Еще один документ, снимающий ответственность с индонезийских врачей за смерть женщины во время перевозки, должна подписать ее мать.
По данным авторов публикации, все это необходимо для перевозки тела в Россию бортом санитарной авиации.
Семья уже получила результаты дополнительной экспертизы, которая подтвердила смерть мозга женщины, что равно смерти. При этом отключать ее от аппаратов жизнеобеспечения близкие не захотели.
Россиянка впала в кому на Бали после выпитого вина на следующий день после прибытия на остров, 1 июня. Предварительной причиной этого мог стать содержащийся в алкоголе метанол.
Через девять дней пациентка перестала реагировать на свет, а показатели электрокардиограммы показали смерть мозга.