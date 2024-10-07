Родители русскоязычных учеников финско-русской школы обратились в полицию

Родители некоторых русскоязычных учеников Школы Восточной Финляндии обратились в полицию из-за статьи, в которой рассказывается, что учебное заведение угрожает безопасности страны. Об этом сообщило издание Yle.
Статью опубликовали в газете Iltalehti. Источники издания сообщили, что школу могут закрыть, а Россия якобы использует учеников для пропаганды.
Заявления вскоре назвали беспочвенными, однако директор школы отметил, что статья нанесла ущерб ее репутации. Родители планируют подать иск о защите чести и достоинства.
Ранее посольство России в Хельсинки заявило о критическом уровне русофобии в стране. Свидетельством стал скандал на футбольном матче, когда болельщики оскорбляли двух российских игроков. Один из подвергшихся критике футболистов — Сергей Еременко — родился и вырос в Финляндии.
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