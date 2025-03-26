Рютте высказался об опасениях России по поводу приближения войск НАТО

Россия имеет право требовать не приближать войска НАТО к своим границам, а альянс — действовать на свое усмотрение. Генсек Марк Рютте заявил об этом на лекции в Варшавской школе экономики, сообщила газета The Guardian .

Президент России Владимир Путин, по его мнению, может выдвигать требования за столом переговоров. Рютте заявил, что он имеет на это право. Однако НАТО, по его словам, тоже может реагировать по-своему.

«У него нет абсолютно никакого права голоса в том, как мы организуемся в альянсе из 32 стран. И мне не нравится вся эта идея о существовании двухуровневой НАТО, где восемь стран находятся на восточном фланге, в отличие от остальных 24 союзников», — сказал генсек.

Рютте заявил, что не только Эстония и Польша — на восточном фланге. С учетом новейших технологий России разница между атакой на Варшаву и Мадрид составит всего 10 минут, а значит, в зоне риска все члены альянса, в том числе Великобритания и США.

Власти России сочли расширение НАТО угрозой для нацбезопасности. Из-за этого началось формирование Московского и Ленинградского военных округов.