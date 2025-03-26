Рютте высказался об опасениях России по поводу приближения войск НАТО
Генсек НАТО Рютте: страны альянса вправе реагировать на требования России
Россия имеет право требовать не приближать войска НАТО к своим границам, а альянс — действовать на свое усмотрение. Генсек Марк Рютте заявил об этом на лекции в Варшавской школе экономики, сообщила газета The Guardian.
Президент России Владимир Путин, по его мнению, может выдвигать требования за столом переговоров. Рютте заявил, что он имеет на это право. Однако НАТО, по его словам, тоже может реагировать по-своему.
«У него нет абсолютно никакого права голоса в том, как мы организуемся в альянсе из 32 стран. И мне не нравится вся эта идея о существовании двухуровневой НАТО, где восемь стран находятся на восточном фланге, в отличие от остальных 24 союзников», — сказал генсек.
Рютте заявил, что не только Эстония и Польша — на восточном фланге. С учетом новейших технологий России разница между атакой на Варшаву и Мадрид составит всего 10 минут, а значит, в зоне риска все члены альянса, в том числе Великобритания и США.
Власти России сочли расширение НАТО угрозой для нацбезопасности. Из-за этого началось формирование Московского и Ленинградского военных округов.