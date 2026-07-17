Смена главы Минобороны Украины кардинально не изменит стратегию страны в конфликте против России. Об этом агентству DPA заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Рютте не ожидает, что назначение нового министра обороны приведет к серьезным изменениям в стратегии Украины в борьбе с Россией», — привели его слова журналисты.

Также генсек НАТО заявил, что у него сложились хорошие отношения с ушедшим в отставку Михаилом Федоровым, и пожелал ему дальнейших успехов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что для России не имеет значения, кто именно занимает пост министра обороны Украины. По его словам, в киевском режиме необходим человек, который выйдет на мирное урегулирование конфликта.

Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что главе Украины Владимиру Зеленскому придется назначить «отморозка» новым министром обороны ради получения западной военной поддержки.