Союзники НАТО направили Киеву миллиарды долларов на закупку оружия в США

Союзники Украины за последний год направили Киеву более 10 миллиардов долларов на закупку американских вооружений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте.

Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которую Североатлантический альянс запустил летом 2025 года. В ее рамках европейские государства и Канада оплачивали поставки американского оружия для украинской армии. Дополнительные средства поступали через программу Foreign Military Sales.

«За последний год союзники выделили Украине более 10 миллиардов долларов в рамках PURL и программы иностранного военного сотрудничества США (FMS) <…> Это включает в себя 3,5 миллиарда долларов из кредита ЕС на поддержку Украины», — сообщил Рютте.

Москва неоднократно предупреждала, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и усиливают вовлеченность стран НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что грузы с вооружениями для Киева могут стать законными целями российских военных.