Рютте поддержал идею возобновления диалога с Россией

Рютте одобрил возвращение ЕС к диалогу с Россией при одном условии

Желание европейских стран вернуться к диалогу с Россией можно только приветствовать, потому что они преследуют цель — прекращение конфликта на Украине. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран альянса.

Он заявил, что возникшую стену между странами альянса и Россией пробил президент США Дональд Трамп, который первым из западных политиков вступил в переговоры для урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, что это совершенно нормально — вести такую дискуссию. Если [в переговорах] примут участие европейцы, и я уверен, что они это сделают, и знаю, что они будут открыты к этому», — заявил генеральный секретарь НАТО.

С инициативой провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля выступил французский лидер Эммануэль Макрон. Он заявил, что Елисейский дворец уже начал работать над предстоящим диалогом на техническом уровне.

Позицию Макрона поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Часть европейских лидеров заявила, что переговоры возможны только при наличии рычагов влияния на Россию. По их мнению, это необходимо для продвижения урегулирования конфликта.