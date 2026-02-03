Макрон заявил о подготовке к встрече с Путиным
Французская сторона начала на техническом уровне обсуждать подготовку к контактам главы государства с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон, сообщил телеканал TF1.
Во время посещения сельскохозяйственной фермы в департаменте Верхняя Сона французский президент назвал возможные переговоры с российским коллегой полезными.
«Для подготовки этого ведется обсуждение на техническом уровне», — подчеркнул Макрон.
Французский лидер уточнил, что уже обсудил возможный предстоящий диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и главными европейскими коллегами.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предложил странам Европы наладить контакты с Россией. По его мнению, Евросоюзу следует не перекладывать ответственность на кого-либо другого, а самим установить диалог для отстаивания интересов объединения и Украины.