Макрон заявил о подготовке к встрече с Путиным

Французская сторона начала на техническом уровне обсуждать подготовку к контактам главы государства с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон, сообщил телеканал TF1 .

Во время посещения сельскохозяйственной фермы в департаменте Верхняя Сона французский президент назвал возможные переговоры с российским коллегой полезными.

«Для подготовки этого ведется обсуждение на техническом уровне», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер уточнил, что уже обсудил возможный предстоящий диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и главными европейскими коллегами.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предложил странам Европы наладить контакты с Россией. По его мнению, Евросоюзу следует не перекладывать ответственность на кого-либо другого, а самим установить диалог для отстаивания интересов объединения и Украины.