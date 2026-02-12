Запрета больше нет: в Европе обсуждают, как вернуть диалог с Россией

Le Monde: диалог с Россией стал одной из главных тем европейской повестки

Возможность возобновить диалог с Россией стала одной из главных тем европейской повестки в феврале. Об этом сообщила газета Le Monde .

Одним из инициаторов стал президент Франции Эммануэль Макрон. По данным источника газеты, он направил высокопоставленного дипломата в Минск, чтобы узнать, есть ли возможность возобновить контакты с Белоруссией.

Макрона поддержала премьер Италии Джорджа Мелони. Таким образом, по мнению издания, можно говорить о снятии неформального запрета на переговоры с Россией. При этом некоторые европейские лидеры считают, что возобновить диалог можно будет только в случае, если на Россию появятся достаточно мощные рычаги влияния.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европа не должна «царапать ворота Кремля» и что говорить с Россией можно только после того, как удастся достичь справедливого мира.