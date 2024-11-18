Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии в Брюсселе обвинил Россию в якобы нарушениях воздушного пространства альянса беспилотниками и ракетами. При этом никаких доказательств он не привел. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Повторяющиеся проникновения ракет и беспилотных летательных аппаратов России в воздушное пространство НАТО неприемлемы и опасны. Альянс усилил систему противовоздушной обороны на восточном фланге и продолжает это делать», — сказал Рютте.

Генеральный секретарь блока подчеркнул, что НАТО готов защищать всех своих союзников, а безопасность в черноморском регионе остается очень важной.

Ранее страны — члены Североатлантического альянса отказались сбивать российские ракеты над воздушным пространством Украины с помощью своих систем ПВО из-за риска повышения эскалации конфликта.