Ряд российских объектов недвижимости потеряют дипстатус в Великобритании | 360°

Мир 08 мая 2024, 15:33 Ряд российских объектов недвижимости потеряют дипстатус в Великобритании МВД: Британия снимет дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости РФ РИА «Новости»

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Великобритания отзовет дипломатический статус с некоторых принадлежащих России объектов недвижимости. Об этом на слушаниях в палате общин объявил глава британского МВД Джеймс Клеверли.

«С некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании мы снимаем дипломатический статус», — сказал он.

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Кроме того, британский МВД объявил о высылке военного атташе России из страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» пообещала, что российская сторона даст достойный ответ.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о возможности украинских боевиков наносить удары по территории России британским оружием. Он назвал этом «правом на защиту».

МИД России в ответ предупредил, что последствия подобных действий рискуют стать катастрофическими и упрекнул Кэмерона в эскалации конфликта.