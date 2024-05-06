Британского посла предупредили о последствиях слов Кэмерона об ударах по России | 360°

Мир 06 мая 2024, 17:14 Британского посла предупредили о последствиях слов Кэмерона об ударах по России МИД: последствия слов Кэмерона об ударах по России могут быть катастрофическими РИА «Новости»

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Россия призвала Великобританию задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона и незамедлительно опровергнуть слова министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона о том, что Украина сможет атаковать РФ британским оружием. С таким заявлением выступили в МИД после вызова посла Найджела Кейси.

Послу выразили решительный протест в связи с заявлением Кэмерона в интервью Reuters о праве ВСУ наносить удары по российской территории с применением британского оружия.

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Слова Кэмерона в МИД оценили как враждебный выпад, который абсолютно противоречит заверениям британской стороны при передаче Украине крылатых ракет большой дальности. Тогда в Лондоне заявляли, что их ни при каких обстоятельствах не будут применять по территории России.

«Тем самым глава Форин-офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта», — констатировали в министерстве.

Также послу заявили, что Россия рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение увеличивающейся вовлеченности Великобритании в боевые действия на стороне ВСУ.

Помимо этого, Кейси предупредили о том, что при нанесении украинских ударов с применением британского оружия по территории РФ ответом могут стать любые военные объекты и техника Соединенного Королевства как на территории Украины, так и за ее пределами.