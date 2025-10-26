EFE: Путин послал сигнал Западу о полном контроле ситуации в Донбассе

Президент Владимир Путин на встрече с командующими группировок, задействованных в зоне спецоперации послал Западу явный сигнал о ситуации в Донбассе. Об этом сообщило испанское агентство EFE .

«Он послал сигнал <…> о том, что обладает преимуществом в Донбассе», — отметили в статье.

Авторов публикации восхитила военная форма российского лидера. Они подчеркнули, что это символичный внешний вид, призванный проецировать уверенность на поле боя.

Во время встречи Путин отметил успехи ВС России на Покровском и Купянском направлениях. Также глава государства объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал ироничное обращение «ко всем друзьям России» с поздравлением после заявления Путина об успешном испытании обладающего ядерной энергетической установкой оружия.