Reuters заявило, что Трамп передал Путину письмо от Меланьи
Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей супруги Меланьи Трамп. Об этом написало агентство Reuters.
«Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске», — написали авторы материала, ссылаясь на двух чиновников Белого дома.
По информации источников, в письме речь шла о похищениях детей из-за украинского конфликта.
Трамп в интервью Fox News после переговоров рассказал, что Россия передала ему список более чем одной тысячи украинских военнопленных, которых Киев должен принять
Саммит на Аляске завершился, президенты Трамп и Путин подвели итоги на короткой пресс-конференции. Главы государств не стали отвечать на вопросы журналистов, российский лидер говорил восемь минут, глава Белого дома уложился в четыре. В США отметили, что такая пресс-конференция, без ответов на вопросы, нетипична для американского лидера.