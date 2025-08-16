В США указали на необычную деталь в поведении Трампа на Аляске

Пресс-конференция по итогам переговоров президентов России и США прошла без ответов на вопросы журналистов. Такое развитие событий не свойственно главе Белого дома Дональду Трампу, отметила газета The New York Times .

Издание отметило, что для Трампа необычно проводить пресс-конференцию, на которой она не отвечает на вопросы журналистов. Также газета обратила внимание, что встреча закончилась раньше запланированного и намного раньше, чем предрекали помощники российского лидера.

«Встреча завершилась на несколько часов раньше запланированного времени и намного раньше тех шести-семи часов, на которые, по словам помощников Путина, рассчитывали участники переговоров. Тот факт, что они не отвечали на вопросы, ясно давал понять, что они не хотят вдаваться в подробности», — отметили авторы материала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Путин и Трамп отказались от вопросов журналистов. Он отметил, что «были сделаны исчерпывающие заявления».