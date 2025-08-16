В США указали на необычную деталь в поведении Трампа на Аляске
NYT: для Трампа необычно проводить пресс-конференцию без ответов на вопросы
Пресс-конференция по итогам переговоров президентов России и США прошла без ответов на вопросы журналистов. Такое развитие событий не свойственно главе Белого дома Дональду Трампу, отметила газета The New York Times.
Издание отметило, что для Трампа необычно проводить пресс-конференцию, на которой она не отвечает на вопросы журналистов. Также газета обратила внимание, что встреча закончилась раньше запланированного и намного раньше, чем предрекали помощники российского лидера.
«Встреча завершилась на несколько часов раньше запланированного времени и намного раньше тех шести-семи часов, на которые, по словам помощников Путина, рассчитывали участники переговоров. Тот факт, что они не отвечали на вопросы, ясно давал понять, что они не хотят вдаваться в подробности», — отметили авторы материала.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Путин и Трамп отказались от вопросов журналистов. Он отметил, что «были сделаны исчерпывающие заявления».