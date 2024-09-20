Решил поддакнуть из трусости. Норвегия использовала Карлсена, чтобы навредить России
Шахматист Шипов: после слов Карлсена про Россию уважение к нему пропало
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выступил против возвращения российских шахматистов к соревнованиям под эгидой FIDE из трусости перед властями. Как сообщил в интервью 360.ru российский шахматист, гроссмейстер Сергей Шипов, Карлсену было невыгодно перечить правительству.
«В политике он делает то, что подсказывает его страна. Норвегия — одна из самых русофобских стран сейчас <…> Магнуса просто используют. Прискорбно, конечно, за этим наблюдать. <…> Шахматист он гениальный, но уважения как к человеку, скажем прямо, становится значительно меньше», — признался Шипов.
По словам российского гроссмейстера, политика всех «скручивает в бараний рог».
Магнус в данном случае — слабый человек и не нашел в себе мужества уйти в сторону и заниматься своими профессиональными делами, решил поддакнуть.
Сергей Шипов
FIDE допускала российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с февраля 2022 года. Однако позже совет организации запретил представителям сборных двух стран участвовать в соревнованиях под ее эгидой. Вопрос о возможности возвращения белорусов и россиян на турниры обсудят 21 и 22 сентября.
По мнению Шипова, если бы прошло прямое голосование, то у России были бы неплохие шансы вернуться. Те же страны Африки, Латинской Америки, Азии нормально и адекватно относятся к нашей стране.
Политически озабоченных товарищей значительно меньше в мире: Соединенные Штаты, Европа. Они рискуют остаться в меньшинстве, именно поэтому в ход идет и Магнус, кулуарные переговоры, возможно, пряники и печенье уже начинают раздавать за «нужное» голосование, хотя это все со стороны выглядит грязно.
Сергей Шипов
Ранее Карлсен сотрудничал с российским гроссмейстером Даниилом Дубовым. В 2018 году россиянин был одним из секундантов Магнуса Карлсена во время матча за звание чемпиона мира с Фабиано Каруаной. Спустя два года Дубов помогал Карлсену во время подготовки к матчу против Яна Непомнящего.
В интервью 360.ru гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что Карлсен долго сохранял нейтралитет и почти не касался темы политики. Ему жаль слышать подобные высказывания от сильнейшего шахматиста современности.