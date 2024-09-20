Норвежский гроссмейстер Карлсен призвал не возвращать россиян под эгиду ФИДЕ

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен призвал не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации под эгиду ФИДЕ. Об этом сообщила газета Verdens Gang .

«Я посоветовал бы не допускать повторного приема Российской и Белорусской шахматных федераций. Вот что я тоже хочу сделать», — заявил Карлсен.

Вопрос о возможности возвращения россиян и белорусов на турниры, проводимые под эгидой ФИДЕ, обсудят на генеральной ассамблее федерации 21 и 22 сентября.

В феврале 2022 года ФИДЕ разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако позже совет организации запретил представителям этих сборных участвовать в турнирах под ее эгидой.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что скучает по соревнованиям, в которых участвовали россияне. По его словам, лыжный спорт без россиян обеднел.