Для президента США Дональда Трампа могли подготовить три варианта новых санкций против России, он выбрал средний. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным порассуждал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков согласился с предположением американских СМИ о нескольких подготовленных вариантах пакетов санкций.

«Я, кстати, не исключаю, что та публикация, которая была в одной из газет американских, что Трамп из трех видов санкций выбрал средний, вполне может соответствовать действительности», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков констатировал, что рестрикции нанесли вред планам реанимировать отношения стран, но они — не повод отказываться от таких устремлений.

Газета The Wall Street Journal отмечала, что средний вариант санкций включал меры против энергетики, а наиболее жесткий направлен на руководителей и промышленность России. При этом рассматривались и более легкие ограничения.

Новый пакет американских санкций против России ударит по экономике самих западных государств, отмечал депутат Игорь Ананских.