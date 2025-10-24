«Посмотрим через шесть месяцев». Трамп ответил на слова Путина о санкциях

Влияние новых американских санкций на экономическое состояние России станет понятно через шесть месяцев. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал C-Span.

Журналист напомнил главе Белого дома про высказывание президента Владимира Путина, который сказал, что Россия неуязвима для санкций США.

«Рад, что он так думает. Посмотрим через шесть месяцев», — ответил Трамп.

До этого Путин посоветовал подумать над тем, кто именно посоветовал Трампу о введении ограничений против России, которые спровоцируют рост стоимости сырья и топлива. Российский лидер предупредил, что американцы достаточно сильно ощутят на себе подорожание нефтепродуктов.

Комментируя новые рестрикции США, Путин напомнил, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не будет делать под давлением.