Решение Трампа о приостановке ударов по Ирану оценили в Кремле
Песков: Россия надеется на скорое урегулирование на фоне противоречий по Ирану
Кремль фиксирует множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеется на скорое урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло», — процитировал его ТАСС.
Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что США и Иран провели «очень продуктивные переговоры», и отдал приказ приостановить удары по иранской энергоинфраструктуре на пять дней.
Переговоры между странами продлятся неделю.
Американский лидер заявил, что ему почти удалось достичь соглашения по многим спорным моментам с Ираном. Трамп не раскрыл, с кем именно ведет переговоры, но уточнил, что это не верховный лидер Моджтаба Хаменеи.