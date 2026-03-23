Решение Трампа о приостановке ударов по Ирану оценили в Кремле

Песков: Россия надеется на скорое урегулирование на фоне противоречий по Ирану

Кремль фиксирует множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеется на скорое урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло», — процитировал его ТАСС.

Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что США и Иран провели «очень продуктивные переговоры», и отдал приказ приостановить удары по иранской энергоинфраструктуре на пять дней.

Переговоры между странами продлятся неделю.

Американский лидер заявил, что ему почти удалось достичь соглашения по многим спорным моментам с Ираном. Трамп не раскрыл, с кем именно ведет переговоры, но уточнил, что это не верховный лидер Моджтаба Хаменеи.