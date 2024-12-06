Решение о размещении «Орешника» в Белоруссии могут принять только президенты

Решение о возможности размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии могут принять только президенты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.
«Решение о размещении „Орешника“ в Белоруссии может быть принято только президентами», — процитировало его Ura.ru.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил, что Россия запустила «Орешник» по Украине для подачи сигнала США. Министр выразил надежду, что американская сторона оценит серьезность этого шага.
Как отмечал глава Роскосмоса Юрий Борисов, у России есть все возможности для предоставления армии нужного количества ракет «Орешник». Также он отметил, что страна кратно нарастила производство высокоточного оружия за последние два года.
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