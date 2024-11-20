Решение Байдена по ATACMS назвали толчком для Трампа к переговорам с Путиным

Bloomberg: Трамп выйдет на переговоры с Путиным после решения Байдена по ATACMS

Решение президента США Джо Байдена по использованию ВСУ ракет ATACAMS подтолкнет победившего на выборах Дональда Трампа к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом в своей колонке написал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

Он пояснил, что использование дальнобойного вооружения украинскими боевиками не приведет к изменению ситуации на фронте, но повысит риски новой эскалации, которыми придется заниматься новой администрации Белого дома.

По мнению Клута, решение Байдена подарило Трампу дополнительный стимул начать переговоры с российским лидером как можно скорее, чтобы не допустить усиления конфликта и добиться прекращения боевых действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение американской администрации по дальнобойному вооружению ВСУ для ударов вглубь России станет очередным витком напряженности и новой ситуацией по вовлечению США в конфликт.

Также он подчеркнул, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по конфликте на Украине.