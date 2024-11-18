Кремль увидел новый виток напряженности в разрешении США на удары ВСУ по России

Появление подтверждений о том, что власти США разрешили украинским боевикам использовать дальнобойное оружие для ударов по России, станет новым витком напряженности. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что пока информация о решении американских властей появилась только в ряде СМИ без указания каких-либо официальных источников.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт. Мы, прежде всего, исходим из этого», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что четкую позицию России на это решение выразил президент Владимир Путин во время посещения Культурного форума в Санкт-Петербурге несколько месяцев назад.

«Наша позиция абсолютно понятна для всех. Эти сигналы были считаны коллективным Западом», — добавил Песков.

Он отметил, что рекомендует всем еще раз ознакомиться со словами Путина, если кто-то забыл, о чем говорил российский лидер.

Президент в ходе общения с журналистами на Культурном форуме в Санкт-Петербурге в первой половине сентября этого года назвал снятие ограничений для ВСУ на использование западного дальнобойного оружия вовлечением в конфликт стран НАТО и Евросоюза. Он подчеркнул, что Россия оставит за собой право на ответные меры, которые соответствуют уровню угроз в ее адрес.