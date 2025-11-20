Решающий день. Экс-премьер Украины предрек позорную отставку правительства

Верховная рада получила несколько проектов постановлений об отставке правительства Украины. Голосование о роспуске может произойти 20 ноября, сообщил ТАСС бывший премьер-министр Николай Азаров.

«В четверг решающий день. <…> Я думаю, что отправят [в отставку]», — сказал он.

Азаров сообщил, что парламент зарегистрировал несколько проектов постановления о роспуске кабмина, а значит, не удастся избежать голосования по этому вопросу. Среди инициаторов — фракция «Батьковщина» и ряд депутатов.

Требование отправить правительство в отставку прозвучало на фоне коррупционного скандала на сумму 100 миллионов долларов. Азаров заявил, что всеми подобными схемами на Украине руководили президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.