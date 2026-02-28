Журналист британского канала Sky News во время интервью намеренно перебил украинского лидера Владимира Зеленского, когда тот пытался сказать, что с радостью получил бы ядерное оружие. На это указал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Британский репортер срочно перебивает Зеленского, чтобы не дать ему сказать то, что он начал: если бы кто-то предложил ему ядерную или „грязную“ бомбу, он бы принял ее „с удовольствием“», — подчеркнул Дмитриев.

Зеленский, однако, успел сказать, что подобных предложений ему не поступало.

Ранее Служба внешней разведки России информировала о том, что Франция и Великобритания планируют передать Украине ядерное оружие, чтобы та выдала его за собственную разработку. Эти страны, разумеется, не подтвердили сведения СВР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что утечка воспрепятствует реализации «сумасшедших, совершенно безумных планов».