В Кремле надеются, что утечка информации о передаче ЯО Киеву помешает планам ЕС

В Кремле не ждут от Запада подтверждения планов по ядерному вооружению Украины

Публикация разведданных о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии, возможно, воспрепятствует их реализации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину .

«Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов», — заявил Песков.

Комментируя отрицание европейскими странами таких намерений, он заметил, что было бы странно ждать от них хорового подтверждения.

«Для нас здесь главное — те данные, которыми располагают наши специальные службы. Это не голословные данные. И, учитывая опыт всего, что имело место до сих пор, можно с большой долей уверенности предположить, что это именно так, именно такая угроза имела место», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее СВР сообщила, что Лондон и Париж активно работают над вопросами предоставления Киеву ядерного оружия и средств доставки, включая скрытую передачу компонентов и технологий. Британия и Франция эти данные опровергли.