Рэпер P.Diddy намекал на причастность к убийству Тупака

Известный американский хип-хоп исполнитель P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) намекал на свою причастность к убийству Тупака Шакура. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на материалы судебного дела.

По информации источника журналистов, после насилия над одной из жертв Комбс угрожал ей убийством, намекая на причастность к делу Тупака.

«Лучше никому не говори об этом», — сказал рэпер после нападения.

До этого СМИ сообщали, что бывший участник банды «Крипс» Дуэйн Дэвис называл P. Diddy заказчиком убийства Тупака. Сам музыкант отрицает любые обвинения в свой адрес по этому делу.

Осенью 2025 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин для занятия проституцией, за каждый из которых ему грозило до 10 лет тюрьмы.

Однако музыканта оправдали по более серьезным обвинениям, среди которых торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.