Референдум об отмене пожизненных пенсий чиновников не заинтересовал словаков

Явка на общенациональный референдум в Словакии оказалась предельно низкой. Об этом со ссылкой на главу района Ружинов в Братиславе Мартина Хрена сообщил телеканал TA3 .

Он подчеркнул, что никаких нарушений на участках для голосования не выявили, но общая явка избирателей достаточно низкая.

«В округе № 17 проголосовали 3,94% избирателей, но в округе № 25 на участки пришли 13,24%», — заявил он.

В ходе референдума жители Словакии отвечают на два вопроса: стоит ли сохранить пожизненные пенсии премьер-министру и спикеру парламента, отработавшим два срока. В частности, это касается действующего главы правительства Роберта Фицо.

Также граждане должны решить, нужно ли восстановить работу Специальной прокуратуры и Национального агентства по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Оба ведомства действующие власти ликвидировали в 2024 году.

Референдум завершится в 22:00 по местному времени (в 23:00 по московскому). Голосование признают состоявшимся, если в нем примут участие 50% всех избирателей.

В конце июня вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал главу правительства Роберта Фицо присоединиться к бойкоту польских властей украинского лидера Владимира Зеленского из-за героизации националистов. Парламентарий подчеркнул, что полностью поддерживает президента Польши Кароля Навроцкого, который поставил историческую память страны выше отношения к Украине.