Лавров заявил об отсутствии предложений от США по отмене санкций

Лавров: Россия не получала от США предложений по отмене санкций

Россия не получала от Соединенных Штатов предложений по отмене санкций. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в интервью CBS .

Журналистка американского телеканала поинтересовалась у главы российского МИД, в каких именно областях США предложили отменить рестрикции и поступало ли такое предложение вообще.

«Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда <...>США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они <…> приводят к балансу интересов», — ответил Лавров.

Министр добавил, что считает несерьезным комментировать информацию, упоминаемую в прессе, уподобляясь тем самым киевским властям, которые общаются с миром через СМИ.

Ранее агентство Reuters опубликовало финальное предложение США по урегулированию украинского кризиса. Помимо прочего, в нем был пункт о постепенной отмене антироссийских санкций.