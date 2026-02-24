Путин потребовал от ФСБ усилить борьбу с терроризмом

ФСБ должна активизировать борьбу с терроризмом. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин на заседании коллегии спецслужбы.

Глава государства подчеркнул, что противнику не удалось нанести стране стратегическое поражение на поле боя, поэтому он прибегает к индивидуальным атакам.

Президент также попросил уделять особое внимание семьям сотрудников, погибших на спецоперации.

«Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации», — добавил Путин.

Он обратил внимание, что важно задействовать в полной мере кадровый и технический потенциал ведомства, его оперативные и аналитические возможности для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз.

Накануне Путин встретился в Кремле с вдовами героев-спецназовцев, которые погибли при выполнении воинского долга.