ФСБ сообщила, что Украина использует Telegram в военных целях

Украинские спецслужбы и армия используют данные из Telegram в военных целях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях», — заявили силовики.

Применение мессенджера не раз ставило под угрозу жизни российских военнослужащих в последние три месяца, заявили сотрудники ФСБ.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее пригрозил Telegram сокращением присутствия в России. Однако государство не хочет получать контроль над мессенджером — у него нет ни такой цели, ни возможности.