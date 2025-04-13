Ребенок погиб в результате землетрясения в Таджикистане

В результате землетрясения в Таджикистане погиб один ребенок. Об этом ТАСС сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

«На территории одного из сел Раштского района в результате обрушения стены жилого дома под завалом оказался один ребенок, и он погиб», — рассказали в центре.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 09:24 (07:24 по московскому времени) в 170 километрах к юго-востоку от города Худжанд, в котором проживают больше 198 тысяч человек. Очаг находился на глубине 16 километров.

Подземные толчки на востоке страны частично разрушили 17 домов. Значительные повреждения получили здания, расположенные в эпицентре, который находится в 160 километрах на северо-востоке от Душанбе.