Реакцию ЕС на визит Орбана в Москву назвали безумием во Франции
Филиппо заявил, что смерть Евросоюза поможет достижению мира на Украине
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо оценил реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву как чрезвычайно безумную и показательную. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.
«В то время как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!» — заявил он.
Филиппо также отметил, что установлению мира на Украине может помочь только смерть Евросоюза. При этом он выразил надежду на то, что это произойдет в ближайшем будущем.
Сам Орбан отреагировал на критику со стороны руководства ЕС фразой о том, что именно «эта брюссельская бюрократическая бессмыслица» помешала урегулированию украинского кризиса. По его словам, здесь нужен политический подход, а не чиновничий.
Недовольство поездкой Орбана в Москву выразило и украинское руководство. МИД Украины заявил, что премьер-министр Венгрии отправился на переговоры с президентом России Владимиром Путиным без согласования или координации с Киевом.