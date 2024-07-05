Орбан ответил ЕС на критику его визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику руководства Евросоюза по поводу того, что он «не получал мандата от Совета ЕС на визит» в Россию и ведение переговоров от лица объединения. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X .

«Именно эта брюссельская бюрократическая бессмыслица не дала никаких результатов в поиске пути к миру в российско-украинском конфликте», — указал он.

По словам Орбана, для завершения конфликта стороны должны найти политический, а не бюрократический подход.

Венгерский премьер провел переговоры с президентом Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. На фоне этого в Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в Россию не соответствует стратегии Евросоюза и подорвет его единство.

По итогам переговоров с премьер-министром Венгрии российский лидер отмечал, что страны не оставляют ведение результативного диалога, несмотря на сложную геополитическую обстановку.