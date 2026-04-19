Реакция ЕС на энергокризис опоздала на месяц

Дмитриев: ЕС начал реагировать на крупнейший энергокризис с опозданием на месяц

Страны ЕС с опозданием на месяц отреагировали на крупнейший энергетический кризис. Об этом в социальной сети X заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Опоздав на месяц, страны ЕС только начинают действовать плавно и медленно, чтобы преодолеть энергетический кризис», — написал он.

Таким образом глава РФПИ отреагировал на сообщение, что власти Нидерландов 20 апреля введут в действие план по преодолению нефтяного кризиса на фоне заблокированного Ормузского пролива.

Дмитриев ранее предупреждал, что мир не сможет избежать катастрофического дефицита нефти. Он обратил внимание, что Саудовская Аравия впервые в истории установила надбавку в 20 долларов за баррель нефти для майских поставок в Азию.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускал, что рост цен на энергоносители станет причиной краха Европы.