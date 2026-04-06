В России заявили о неизбежном катастрофическом дефиците нефти
Дмитриев: катастрофический дефицит нефти неизбежен после решения Saudi Aramco
Миру не избежать катастрофического дефицита нефти. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Впервые в истории Саудовская Аравия устанавливает надбавку в $20 за баррель к и без того заоблачной цене на нефть. Катастрофический дефицит нефти неизбежен», — отметил он.
Поводом для комментария стало решение нефтяной компании Saudi Aramco повысить цену на основной сорт нефти для майских поставок в Азию до рекордного уровня — на 19,5 доллара за баррель выше регионального базового ориентира.
В начале марта завод нефтяной компании в Рас-Таннуре — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире — в очередной раз попал под удар беспилотника. Тогда атака дрона не нанесла ущерба.