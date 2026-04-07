Белый дом предрек Европе крах из-за цен на нефть

Вэнс: Европа находится на грани краха из-за роста цен на энергоносители

Европейские страны окажутся на грани краха, если цены на энергоносители продолжат расти. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он задался вопросом, какой именно может стать альтернатива мирному урегулированию на Украине.

«Продолжать ли повышение цен на энергоносители, учитывая, что экономика Европы находится на грани краха, или сесть за стол переговоров и заняться мирным урегулированием?» — проговорил политик.

Вэнс подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп понимает, что конфликт негативно влияет на торговлю и экономику, поэтому активно вовлечен в процесс урегулирования.

Ранее Орбан также предупреждал, что Европа не способна в одиночку выбраться из энергетического кризиса без поставок российских нефти и газа.