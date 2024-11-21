Разыскиваемого по делу «Полка Калиновского» экстрадировали в Белоруссию

В Белоруссию экстрадировали находящегося в розыске по уголовному делу о деятельности признанного террористической организацией «Полка имени Калиновского» Василия Веремейчика. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил глава следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

«В Белоруссию в рамках международного сотрудничества по запросу Комитета государственной безопасности доставили Василия Веремейчика. Его разыскивали по делу признанного на территории республики террористической организацией „Полка Калиновского“, — заявил он.

Телеканала ОНТ добавил, что в 2022 году Веремейчик в составе террористической организации «Полк имени Калиновского» принимал участие в военных действиях на стороне украинских националистов.

В начале ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал более 30 осужденных.