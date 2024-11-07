Лукашенко помиловал более 30 осужденных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

Среди помилованных две женщины и 29 мужчин, их имена не раскрываются. Фигурантов освободили без погашения судимостей, МВД продолжит наблюдать за поведением фигурантов

По информации источника, семеро осужденных признаны многодетными родителями, трое являются инвалидами, а у 17 имеются хронические заболевания.

В сентябре Лукашенко помиловал 37 человек в преддверии Дня народного единства. «Пул Первого» отмечал, что все они в письмах глава государства раскаялись в своих преступлениях и попросили президента дать им возможность вести законопослушный образ жизни на свободе.

Перед этим белорусский лидер приказал выпустить из тюрем еще 30 человек, осужденных за протесты.